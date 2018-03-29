Работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности, запретят

Проверки должны быть осуществлены немедленно и тщательно. Случай с воспламенением магазина у станции метро" Левобережная "- это чрезвычайная ситуация, которую, к счастью, удалось быстро локализовать, и обошлось без серьезных последствий и пострадавших , - отметил Виталий Кличко. - Я спасибо киевским спасателям, которые сработали оперативно и профессионально. Но мы должны предотвратить подобные возможные случаи. Киевляне не должны подвергаться опасности " , - отметил Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

Он отметил, что о результатах проверок городская власть проинформирует общественность и запретит работу объектов, которые нарушают нормы пожарной безопасности.

Как известно, в среду, 28 марта, в Киеве возле станции метро "Левобережная" произошел пожар . С агорився один из магазинов рядом со входом в метро.

Напомним, 27 марта Киевская власть решила проверить все столичные торгово-развлекательные центры , комплексы и другие учреждения массового пребывания людей, чтобы избежать повторения трагедии, которая произошла в российском городе Кемерово.