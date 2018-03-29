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Комаровский предупредил об опасности популярного в Украине антибиотика
29.03.2018 08:58
Комаровский предупредил об опасности популярного в Украине антибиотика Известный педиатр Евгений Комаровский рассказал о неэффективности и даже опасности приема популярного в Украине антибиотика.

Речь идет о левомицетине (хлорамфениколе). По словам врача, это лекарство используется практически в каждой семье уже на протяжении 70 лет, потому ранее чувствительные бактерии уже давно перестали на него реагировать.

Более того, на сегодняшний день ни при одном инфекционном заболевании его не рассматривают в качестве лечения. Данный медикамент рекомендуется только в качестве резервного средства при менингитах, сальмонеллезе, брюшном тифе, чуме и ряде других заболеваний.

Игнорирование хлорамфеникола в современной медицине, по его словам, обусловлено еще и тем, что он может спровоцировать опасные побочные реакции.

В частности, к таковым относится апластическая анемия, оставляющая мало шансов на выздоровление и являющаяся фактором риска развития острого лейкоза.

Потому врач рекомендует пациентам отойти от «бабушкиных» практик лечить все подряд левомицетином.

«Этот препарат никогда и ни при каких обстоятельствах не может быть объектом самолечения», — настаивает Комаровский.

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Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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