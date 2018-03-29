Президент США Дональд Трамп часто заявлял о необходимости возвести стену на границе с Мексикой, чтобы прекратить нелегальную миграцию. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп вновь выступил за стену на границе с Мексикой Фото: EPA Кроме этого, Трамп аносировал "большой брифинг" на тему возведения стены. Great briefing this afternoon on the start of our Southern Border WALL! pic.twitter.com/pmCNoxxlkH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 березня 2018 р. Идею построить стену на границе с Мексикой Трамп озвучивал во время своей предвыборной кампании. Он утверждал, что многие нелегальные мигранты, прибывающие в США через мексиканскую границу, являются преступниками.В сентябре 2016 года Трамп встретился с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. После встречи он написал в Twitter: "Мексика заплатит за стену!" Ньето ему ответил: "Повторю то, что говорил лично господину Трампу: Мексика никогда не будет платить за стену".6 января 2017 года Трамп заявил, что все расходы из американского бюджета на строительство стены на границе с Мексикой будут возмещены ею позже.28 июля 2017 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение $1,6 млрд на стену на границе с Мексикой.15 декабря 2017 года Трамп призвал покончить с диверсификационной визовой лотереей, известной как "зеленая карта" (Green Card).5 января 2018 года американский президент вновь заявил о необходимости построить стену, чтобы прекратить нелегальную миграцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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