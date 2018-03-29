|В США автомобиль наехал на пешеходов: один человек погиб, четверо ранены
|29.03.2018 08:59
|
водителя арестовалиВ американском городе Сан-Франциско автомобиль наехал на пешеходов.
Фото: google.com
В результате инцидента один человек погиб, еще четверо ранены, сообщает SF Gate .
"Инцидент произошел утром в среду. Водитель совершил акт физической расправы в отношении пяти пешеходов" , - говорится в сообщении.
Некоторые источники утверждают, что пять человек пытались угнать машину, после чего ее хозяин вышел из машины, вооружившись топором. Затем он выехал на тротуар и на высокой скорости наехал на группу людей.
Из четырех трое раненых в тяжелом состоянии. Дорога, где произошел случай, перекрыта и обозначена на картах как горячая точка. Водителя арестовали вечером.
Напомним, что в результате ДТП с автобусом на северо-востоке Таиландапогибли 19 человек и 35 ранены.
Поделитесь статьей с друзьями