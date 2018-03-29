За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции украинских военных, применив при этом вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, на Донецком направлении из запрещенной 122-мм артиллерии боевики вели огонь по позициям ВСУ в Широкино, а с 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП — по укреплениям близко Павлополя и Гнутово.

«Также 82 мм минометы враг применил близко Водяного и Песков. Из гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Каменки, Широкино, Талаковки и Песков. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по наших укреплениях неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия — в районе Шахты Бутовка и Новомихайловки», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции ВСУ близко Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили по позициям украинских военных в населенном пункте Счастье.

Вследствие вражеского огня украинские воины не пострадали

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