Мэр признался, что размышляет над участием в предстоящих президентских выборах, но сначала должен выполнить все, что обещал киевлянам.

Об этом он рассказал вечером в пятницу в Берлине на панельной дискуссии "Украина: в плену кризиса?", которую организовали Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) вместе с изданием Tagesspiegel, передает со ссылкой на .

"Вы говорите о президентских выборах в следующем году ... Я думаю. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал (киевлянам - ред.)", - сказал столичный глава.

Кличко сказал, что он сначала должен выполнить все свои обещания на посту мэра, чтобы не пришлось говорить людям, что он пообещал много, а потом сказал "мне очень жаль, но новые выборы, и кто-то другой должен выполнить мои обещания".

По его словам, у каждого есть политические амбиции, но "к сожалению, здесь не получается так быстро, как в спорте".















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