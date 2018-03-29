Доллар дешевеет к евро, иена возобновила подъем

Доллар США в четверг слабо дешевеет по отношению к евро, при этом иена возобновила подъем на фоне усилившегося неприятия риска.

Трейдеры сокращают валютные позиции в ожидании пасхальных каникул, начинающихся в большинстве стран Европы и США с 30 марта.

Евро к 9:45 кв 29 марта стоил $1,2316 по сравнению с $1,2308 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

Курс нацвалюты США опустился на 0,2% к иене - до 106,66 иены. Аналитики Morgan Stanley рекомендуют покупать пару доллар/иена, отмечая ее привлекательность сразу по ряду показателей.

Евро в паре с японской валютой подешевел на 0,1%, до 131,35 иены.

Долларовый индекс снижается впервые за три сессии в ожидании данных о доходах и расходах населения США, которые содержат индикатор инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Согласно консенсус-прогнозу экономистов, опрошенных The Wall Stret Journal, расходы американцев увеличились в феврале на 0,2%, доходы - на 0,4%. Индекс PCE Core, на который обращает внимание Федрезерв, вероятно, вырос на 0,2% по сравнению с январем и на 1,6% в годовом выражении. Данные будут обнародованы в 15:30 мск.

Встреча президента Южной Кореи и лидера КНДР Ким Чен Ына намечена на 27 апреля 2018 года, объявлено по итогам предварительных переговоров между сторонами в четверг.

"Президент Мун Чжэ Ин и северокорейский руководитель Ким Чен Ын встретятся во Дворец мира в деревне Панмунджом на южной части от границы", - говорится сообщении.