Об этом в интервью изданию «Крым.Реалии» рассказал директор Мариупольского морского торгового порта Александр Олейник, указав на то, что в РФ такие последствия умалчиваются.

«Наши потери значительны. Хотя многие пытались преподнести информацию так, что из-за строительства Керченского моста украинские порты Азовского региона ничего не потеряли», — прокомментировал ситуацию Олейник.

«Давайте посмотрим, какой флот заходил к нам до того момента, как Россия повесила арки на мост, и какой — после. Так вот, теперь через Керчь-Еникальский канал в порт Мариуполя не смогут пройти 144 судна, с которыми мы раньше работали», — добавил он.

Причина этого, как объяснил директор порта, в том, что Россия недавно утвердила официальный документ, которым запрещает проход под Керченским мостом судов высотой более 33 метров.

«Наш товар станет дороже. Потому что привезти в Мариуполь на «коротком плече» и быстро его отправить — это одна логистика. А через пол-Украины, да еще с такой дорогой железнодорожной составляющей — это уже совсем другое дело», — сказал Олейник.

«Если средние доходные ставки у нас: 150 гривен на тонне, то только на чугуне порт недополучит 150 миллионов гривен», — подчеркнул он.

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