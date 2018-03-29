Министерство иностранных дел России выступает за закрытие американского диппредставительства в Санкт-Петербурге, так как оно с точки зрения статуса важнее для американцев, чем консульства в Екатеринбурге, и во Владивостоке, сообщило издание "Ведомости". По данным "Известий", МИД РФ выступает за закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге Фото: ЕРА "Правильнее только было бы закрыть консульство в Петербурге. Естественно, рассматриваются варианты и в Екатеринбурге, и во Владивостоке, но питерское консульство с точки зрения статуса для американцев важнее", – рассказал собеседник издания.Он добавил, что МИД внесет свои предложения, но последнее слово остается за Путиным.Пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон сказала "Известиям", что американская сторона оставляет за собой право отреагировать на любые предпринятые Россией меры.4 марта 2018 года в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.По подсчетам телеканала CNN на 28 марта, российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.Президент США Дональд Трамп также дал намек закрыть генконсульство РФ в Сиэтле из-за его близости к базе ВМС Соединенных Штатов.НАТО отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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