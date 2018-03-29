|МИД Украины просит власти Аугсбурга отреагировать на визит немецких детей в Крым
|29.03.2018 09:07
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Павел Климкин назвал организацию визита "опасной авантюрой"Консульство Украины в немецком городе Мюнхене просит власти Аугсбурга отреагировать на визит немецких детей к аннексированного Россией Крыма.
Фото: crimea.ria.ru
"Генконсульство возмущено факту использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины. Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко немедленно обратился с письмом к обербургомистра Аугсбурга Курта Грибля с просьбой жестко отреагировать на недопустимо привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ в сомнительных политических акций" , - заявили в консульстве .
По сообщениям российских СМИ , 27 марта в аэропорт Симферополя прибыла группа школьников из Германии для участия в "Днях российско-немецкой детской народной дипломатии". В состав группы входят 17 человек, немецкие подростки пробудут на полуострове до 2 апреля.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал организацию визита "опасной авантюрой".
Напомним, что ранее немецкие депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны 3 февраля незаконно посетили аннексирован Россией Крым .