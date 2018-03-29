Павел Климкин назвал организацию визита "опасной авантюрой"

"Генконсульство возмущено факту использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины. Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко немедленно обратился с письмом к обербургомистра Аугсбурга Курта Грибля с просьбой жестко отреагировать на недопустимо привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ в сомнительных политических акций" , - заявили в консульстве .

По сообщениям российских СМИ , 27 марта в аэропорт Симферополя прибыла группа школьников из Германии для участия в "Днях российско-немецкой детской народной дипломатии". В состав группы входят 17 человек, немецкие подростки пробудут на полуострове до 2 апреля.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал организацию визита "опасной авантюрой".