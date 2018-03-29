На ремонт дорог во Львовской области в 2017г израсходовано более 3 млрд грн

Более 3 млрд грн вложили в 2017 году в ремонт дорог во Львовской области, сообщил глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

"За два года мы существенно продвинулись вперед: в 2016 году отремонтировали 500 км дорог, а в минувшем году этот показатель превысил 600 км", - сказал О.Синютка в ходе публичного отчета в среду.

По его словам, ремонты проводились на таких ключевых автодорогах, как Львов - Тернополь, Львов – Самбор - Ужгород, Львов – Радехов - Луцк, Львов – Пустомыты - Меденичи.

По данным главы Львовской ОГА, в текущем году, кроме непосредственно ремонта, почти 120 млн грн будут направлены на меры по повышению безопасности на автодорогах – для установки новых светофоров, пунктов габаритно-весового контроля и системы освещения.