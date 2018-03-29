Владимир Подочанинов

То, что вы прочтете дальше может показаться странным и даже рискуя быть записанным в порохоботы, я все равно посчитал нужным об этом написать ...

Сегодня утром, ради шутки, написал пост о наборе иголок и кукле вуду Порошенко к каждой коробке конфет, что мол это единственный эффективный способ увеличения продаж продукции его марки.

Поначалу идея показалось остро сатиричной и даже забавной, но один из подписчиков в комментарии к посту попросила убрать его.

Вежливо попросила. Сначала подумал с чего бы это, а потом поразмыслив убрал.

Какое-то мгновение я был зол на комментарий и еще больше зол на Порошенко, на которого перманентно злы и даже ненавидят подавляющее число граждан нашей страны: за обман, за невыполненные обещаний, за коррупцию, за позерство и лицемерие, за роль "шестерки" у семерки и за трусливое молчание перед лицом соседнего царя, словом есть за что.

Но мое мгновенное зло не переросло в праведный гнев и я задумался.

Я задумался о том, что знаю Порошенко не первый год, вернее знал его до президенства.

Мы не дружили, просто были коллегами. Наши места были рядом в зале Верховной Рады, мы работали в одном комитете и вместе были членами украинской части комитета по парламентскому сотрудничеству между Украиной и ЕС.

Был даже случай, когда мне нужно было вернуться из Брюсселя в Киев вечером, что бы успеть на день рождения друга, а все рейсы были на след день.

Порошенко пообещал помочь и обещание выполнил, хотя не должен был.

Он вообще выполнял обещания раньше, по крайней мере те, что давал мне в рамках работы в комитете. Не поступал как сволочь, по многим вопросам был последователен при голосовании и его позиция мне чем-то даже импонировала.

Здравым смыслом, наверное.

Так что же произошло ?

И в этот момент злость и негодование сменилось внутри меня на сострадание.

Я понимаю, в это трудно поверить и еще труднее понять, но я постарался и пришел к важному, на мой взгляд, выводу.

Велик тот политик, что может побеждать себя.

Прежде только свои стереотипы и привычки. Уровень ответственности Президента Украины не позволяет ему жить и принимать решения как это мог бы делать секретарь КПСС, директор завода, бухгалтер , завгар или бизнесмен (олигарх).

Это совершенно другой масштаб как принятия решений, так и последствий к которым такие решения приведут. Это работа, на корой КАЖДЫЙ ДЕНЬ нужно делать не так, как привык, а так как надо. Думать не о полномочиях и возможностях, а об уровне ответственности за миллионы тех, кто доверил тебе свои жизни.

Ошибка - это не потеря прибыли или актива, это потери человеческих жизней, целых поколений, а иногда суверенитета и даже государственности.

Мне кажется, Петр Алексеевич не справился со своими привычками и не смог выйти за рамки сложившихся в его голове стереотипов, как не смогли все те, кто были до него.

Я знаю, что меня читают многие влиятельные люди и в том числе круга "первого".

Возможно даже сам Господин Инкогнито и я хочу ему еще раз повторить то, что сказал в 2014 его помощнику, который предложил мне возглавить избирательный штаб кандидата в президенты Порошенко.

Я просто повторю то, почему я отказался.

Петр Алексеевич, в работе Президента важны не интересы, а принципы.

Вам нужны не лояльные, а самодостаточные, не привычные, а нужные, не удобные, но эффективные, не слуги вам, а государству.

Этих людей не просто найти и еще сложнее убедить, но только они смогут Вам помочь.

Нет, они не помогут Вам удержать власть, об этом стоит даже перестать думать, но с ними Вы еще сможете спасти Украину и себя от тех, кому Вы точно проиграете если эти люди не придут.

Украине, и мне лично, не нужен царь, не было его здесь и не будет, нам всем нужен отец (отцы) основатель другой страны, которые не расскажут на очередном открытии садика о "победах", а собственным, каждодневным примером покажут как должно быть.

Вас будут слушать не потому, что боятся или имеют возможность рядом с Вами что-то украсть, а потому, что уважают.

Возможно, Вас даже будут любить.

У Вас еще есть шанс стать одним из таких людей и не ради денег, Вы свои и потратить то не успеете, а ради своего имени, ради доброй памяти и благодарности людей.

Ведь жизнь это действительно миг, а память людей вечна и Вам уже стоит задуматься о той, которую Вы оставите после себя.

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