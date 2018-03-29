За минувшие сутки боевики 54 раза открывали огонь

На Донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии враг вел огонь по позициям ВСУ в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП - по укреплениям близко Павлополь и Гнутово, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также 82 мм минометы враг применил близко Водяного и Песков. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, опытно, Каменки, Широкино, Талаковка и Песков. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Марьинки, а с стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка.

На Луганском направлении с 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции ВСУ близко Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы соперник применил по защитниках населенного пункта Счастье.

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.