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За прошедшие сутки боевики 54 раза открывали огонь
29.03.2018 09:15
За прошедшие сутки боевики 54 раза открывали огонь
За минувшие сутки боевики 54 раза открывали огонь
За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции ВСУ, применив при этом вооружение запрещено минского договоренностями.
За прошедшие сутки боевики 54 раза открывали огонь Фото: из свободных источников

На Донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии враг вел огонь по позициям ВСУ в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП - по укреплениям близко Павлополь и Гнутово, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также 82 мм минометы враг применил близко Водяного и Песков. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, опытно, Каменки, Широкино, Талаковка и Песков. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Марьинки, а с стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка.

На Луганском направлении с 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции ВСУ близко Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы соперник применил по защитниках населенного пункта Счастье.

В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.

Напомним, что с а прошедшие сутки, 27 марта,  боевики 32 раза нарушили перемирие  - ни один украинский воин не пострадал.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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