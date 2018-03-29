|За прошедшие сутки боевики 54 раза открывали огонь
|29.03.2018 09:15
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За минувшие сутки боевики 54 раза открывали огоньЗа минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 54 раза обстреляли позиции ВСУ, применив при этом вооружение запрещено минского договоренностями.
Фото: из свободных источников
На Донецком направлении с запрещенной 122 мм артиллерии враг вел огонь по позициям ВСУ в Широкино, а из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП - по укреплениям близко Павлополь и Гнутово, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Также 82 мм минометы враг применил близко Водяного и Песков. С гранатометов различных систем обстреляны защитники Авдеевки, Новотроицкого, опытно, Каменки, Широкино, Талаковка и Песков. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениям ВСУ неподалеку Марьинки, а с стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловка.
На Луганском направлении с 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли позиции ВСУ близко Катериновки. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы соперник применил по защитниках населенного пункта Счастье.
В результате вражеского огня украинские воины не пострадали.
Напомним, что с а прошедшие сутки, 27 марта, боевики 32 раза нарушили перемирие - ни один украинский воин не пострадал.