Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сравнил дело об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с романом российского писателя Федора Достоевского "Преступление и наказание". Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении главы британского внешнеполитического ведомства, передает .

"В последние дни нам говорили, что Сергей Скрипаль передозировался, что он попытался покончить с собой, и предположительно пытался забрать с собой свою дочь, что покушение на его убийство было местью за предполагаемое отравление Великобританией Ивана Грозного или что мы сделали это, чтобы испортить чемпионат мира. На самом деле министерство иностранных дел насчитало уже 24 таких нелепых выдумки - и следовательно я рад, что 27 стран встали, чтобы сказать, что они больше не будут глотать эту чушь", - заявил глава британского МИДа.

"Это скорее похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного - и вопрос только в том, признается ли он или его поймают", - добавил Б.Джонсон.

4 марта экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что С.Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта к Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов.

Москва пообещала ответить каждой стране на высылку российских дипломатов.

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