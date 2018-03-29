Жители украинского полуострова Крым, которые остались там после аннексии, сейчас чувствуют тотальное разочарование во всем

Об этом журналистам рассказал 43-летний историк и активист Андрей Иванец, передает со ссылкой на .

«Тотальное разочарование. Они живут мифами кремлевской пропаганды. Прикрепляют им негатив к Украине и западному миру. Из Крыма создали новую версию Советского союза. Если генсеки рассказывали про коварных буржуев, которые мешали построить коммунизм, то крымчан кормят байками про злобных хунту и бандер, которые не дают полуострову процветать», — отметил он.

Более того, Иванец рассказал, что жителям Крыма обещают новые «золотые горы».

«Обещают, что после построения Керченского моста люди будут жить, как в сказке. Мне интересно, какие клише будет использовать каток российской пропаганды после того, как его построят. Ведь его появление мало что изменит в жизни крымчан. Тем более, что они строят его в рискованном месте и затраты на него больше, чем планировалось», — подчеркнул активист.

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