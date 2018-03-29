Переход Украины на латиницу может усилить русификацию страны и остановить переход многих граждан на украинский.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

«Отказ от кириллицы оградит нас от России и приблизит к Европе» — главный аргумент ее сторонников. Однако в действительности изменение письма может сыграть противоположную роль — усиление русификации. Последние годы все больше русскоязычных граждан переходят на украинский. Введение латиницы создаст дополнительный барьер и остановит многих из них», — говорится в его сообщении.

Более того, продолжил Вятрович, такое изменение может спровоцировать движение в противоположном направлении — привычный кириллический русский для многих будет проще, чем незнакомый латинский украинский.

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