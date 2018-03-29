В ночь со среды, 28 марта, на четверг, 29 марта, Киев снова засыпало снегом. Пользователи Сети делятся снимками заснеженной столицы и шутят о том, что на дворе 56 день февраля.

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Снегопад в Киеве начался вечером в среду, 28 марта, и продолжался ночью. За несколько часов метели в столице выпало около сантиметра осадков. Вечером температура воздуха опустилась ниже, следовательно снег не растаял, информирует svodka.net.

Ранее синоптики предупредили о том, что в среду, 28 марта, в Украину придет похолодание.

Мокрый снег в Киеве покрыл деревья и предметы снежными «шапками». В сети появляются фото заснеженной столицы. Некоторые жители смеются, что на улице не весна, а 58 день зимы.

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