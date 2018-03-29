Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский руководитель Ким
Чен Ын договорились встретиться в демилитаризованном приграничном
поселке Пханмунчжом. С 2006 года Северная Корея произвела
шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет Фото: EPA Президент Южной Кореи Мун Чжэ
Ин и северокорейский руководитель Ким Чен Ын договорились
встретиться в демилитаризованном приграничном поселке
Пханмунчжом.Предыдущие саммиты между двумя Кореями состоялись в
2000-м и 2007 годах в Пхеньяне, отметило агентство.Делегации также
договорились обсудить вопросы безопасности будущего саммита на
встрече 4 апреля.5–7 марта 2018 года делегация Южной
Кореи провела в Пхеньяне переговоры с лидером КНДР Ким Чен
Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на
Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной
Кореей. 18 марта министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва
сообщила, что Сеул на переговорах с Пхеньяном просил "четко"
сказать о своей приверженности денуклеаризации, и Ким Чен
Ын "фактически" согласился с этим.8 марта советник по
национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон передал
президенту США Дональду Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением
встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула,
американский лидер согласился провести такие переговоры до
мая. 9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке
встречи с Ким Чен Ыном. В этот день в Белом доме уточнили, что
встреча президента США и лидера КНДР состоится только после
выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна. По словам Трампа,
в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до
переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. США и страны ООН неоднократно расширяли
санкции против КНДР.
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