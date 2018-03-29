Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский руководитель Ким Чен Ын договорились встретиться в демилитаризованном приграничном поселке Пханмунчжом. С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет Фото: EPA Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский руководитель Ким Чен Ын договорились встретиться в демилитаризованном приграничном поселке Пханмунчжом.Предыдущие саммиты между двумя Кореями состоялись в 2000-м и 2007 годах в Пхеньяне, отметило агентство.Делегации также договорились обсудить вопросы безопасности будущего саммита на встрече 4 апреля.5–7 марта 2018 года делегация Южной Кореи провела в Пхеньяне переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Стороны обсудили проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей. 18 марта министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва сообщила, что Сеул на переговорах с Пхеньяном просил "четко" сказать о своей приверженности денуклеаризации, и Ким Чен Ын "фактически" согласился с этим.8 марта советник по национальной безопасности Южной Кореи Чхун Ый Йон передал президенту США Дональду Трампу письмо от Ким Чен Ына с предложением встретиться в ближайшее время. По словам представителя Сеула, американский лидер согласился провести такие переговоры до мая. 9 марта Трамп проинформировал в Twitter о подготовке встречи с Ким Чен Ыном. В этот день в Белом доме уточнили, что встреча президента США и лидера КНДР состоится только после выполнения ряда обещаний со стороны Пхеньяна. По словам Трампа, в КНДР пообещали не проводить ракетных испытаний до переговоров.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. США и страны ООН неоднократно расширяли санкции против КНДР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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