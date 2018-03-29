Социальная сеть Facebook упроcтит пользователям доступ к инструментам настроек приватности.

«Минувшая неделя показала, как много работы нам нужно сделать, чтобы обеспечить соблюдение наших политик и помочь людям понять, как работает Facebook, и о том, какие варианты они имеют для работы со своими данными. Мы слышали громко и ясно, что настройки конфиденциальности и другие важные инструменты слишком трудно найти и что мы должны делать больше, чтобы информировать людей», — сообщается в блоге компании, информирует svodka.net.

В соцсети пообещали сделать так, чтобы настройки данных и соответствующие инструменты было проще найти.

«Мы изменили наше меню настроек на мобильных устройствах от начала до конца, чтобы упростить поиск. Вместо того, чтобы устанавливать настройки на почти 20 разных экранах, они теперь доступны в одном месте. Мы также очистили устаревшие настройки, следовательно ясно, какая информация может и не может быть распространена между приложений», — отметили в Facebook.

«Люди также говорили нам, что информация о конфиденциальности, безопасности и рекламе должна быть такой, которую просто найти. Новые ярлыки конфиденциальности — это меню, в котором вы можете управлять своими данными только несколькими нажатиями, с более ясными объяснениями того, как работают наши элементы управления», — добавили в сообщении.

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Теперь пользователи соцсети могут сделать свою учетную запись более безопасной, контролировать личную информацию, управлять сообщениями, которые видят, а также тем, кто видит их сообщения и информацию о профиле.

Также в Facebook появятся инструменты для поиска, загрузки и удаления данных.

«Некоторые люди хотят удалить вещи, которыми они делились в прошлом, в то время как другие просто интересуются информацией, которая есть в Facebook. Таким образом, мы вводим Access Your Information — безопасный способ доступа людей к своей информации и управления ею, таких как сообщения, реакции, комментарии и все, что вы искали. Вы можете удалить что-либо из своей хроники или профиля», — отметили в соцсети.

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«Мы также облегчаем загрузку данных, которыми вы поделили с Facebook, это ваши данные. Вы можете загрузить защищенную копию и перенести ее на другой сервис. Это включает фотографии, которые вы загрузили, контакты, которые вы добавили в свою учетную запись, сообщения в вашей хронике и многое другое», — резюмировали в сообщении.

Напомним, в марте возник скандал вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая собрала личные данные 50 миллионов пользователей Facebook и вероятно внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США и повлияла на результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.

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