Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем рассказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что у него хорошие отношения с приемной матерью. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Найем: Отец был вынужден после 1990 года уйти в торговлю, потому что нужно было кормить семью Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Это не сложный вопрос… Мама умерла после родов моего младшего брата", – отметил он.По словам Найема, он хорошо ее помнит: "Мне было три года, но я хорошо помню маму – у меня память ранняя была… Или я придумываю себе. Не знаю… Какие-то вещи я помню".Нардеп рассказал, что у него хорошие отношения с приемной матерью."И я ей дико благодарен, потому что с годами начинаешь понимать, как сложно принимать чужих детей (а мы – все равно чужие дети)… С годами начинаешь понимать, насколько это ответственно принимать в семью детей, которых ты не знал, растить их… Более того, мы же понимаем, что маме было довольно сложно и с отцом ментально – это просто совершенно разные культуры", – добавил он.Найем отметил, что его мать и отец – психологи."Отец был вынужден после 1990 года уйти в торговлю, потому что нужно было кормить семью: было четверо детей, и это было очень сложно", – подчеркнул он.По словам нардепа, сейчас его мать пишет детские книжки, занимается педагогикой и психологией, а отец – мелкой торговлей в Киеве.Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года в столице Афганистана Кабуле. В Украине долгое время работал журналистом, в 2014 году стал народным депутатом по спискам Блока Петра Порошенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что было после это найем Теги: политика