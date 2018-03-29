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Найем: Моя мама умерла после родов моего младшего брата. Мне было три года, но я хорошо ее помню
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29.03.2018 09:31
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Нардеп от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем рассказал в интервью
главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман, что у него
хорошие отношения с приемной матерью. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Найем: Отец был вынужден после 1990 года
уйти в торговлю, потому что нужно было кормить семью Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Это не сложный вопрос… Мама умерла
после родов моего младшего брата", – отметил он.По словам
Найема, он хорошо ее помнит: "Мне было три года, но я хорошо помню
маму – у меня память ранняя была… Или я придумываю себе. Не
знаю… Какие-то вещи я помню".Нардеп рассказал, что у него
хорошие отношения с приемной матерью."И я ей дико благодарен,
потому что с годами начинаешь понимать, как сложно принимать чужих
детей (а мы – все равно чужие дети)… С годами начинаешь
понимать, насколько это ответственно принимать в семью детей,
которых ты не знал, растить их… Более того, мы же понимаем, что
маме было довольно сложно и с отцом ментально – это просто
совершенно разные культуры", – добавил он.Найем отметил, что
его мать и отец – психологи."Отец был вынужден после 1990 года
уйти в торговлю, потому что нужно было кормить семью: было четверо
детей, и это было очень сложно", – подчеркнул он.По словам
нардепа, сейчас его мать пишет детские книжки, занимается
педагогикой и психологией, а отец – мелкой торговлей в
Киеве.Мустафа Найем родился 28 июня 1981 года в столице
Афганистана Кабуле. В Украине долгое время работал журналистом, в
2014 году стал народным депутатом по спискам Блока Петра Порошенко.
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