Крупнейшие инвестбанки Лондона платят женщинам на треть меньше, чем мужчинам

Четыре из крупнейших инвестбанков лондонского Сити в среднем платят женщинам оклады от 28,9% до 35,2% меньше, чем их коллегам-мужчинам, а размер премий, которые получают женщины, ниже на 55,6-67,1%.

Банки Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch (BofAML), Citigroup и Morgan Stanley опубликовали соответствующие показатели на этой неделе в соответствии с требованиями британского законодательства: все компании с численностью штата более 250 человек обязаны раскрывать сведения о различиях в оплате труда.

Согласно подсчетам Financial Times, медианный отрыв по окладу в группе из 10 крупнейших инвестбанков, работающих в Великобритании, составлял 28,92%, по премиям и бонусам - 50,57%.

Самой значительной была разница в окладе женщин и мужчин в Barclays International (более 40%), а самой низкой - в британском подразделении Barclays (чуть больше 15%). Отставание женщин по премиальным выплатам также было максимальным Barclays International - свыше 75%, а ближе всех к равным бонусам подошел Goldman Sachs UK - около 30%.

Как написал в обращении к сотрудникам глава Citi в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Джим Коулз, разрыв в оплате труда не означает, что за одну и ту же работу женщинам платят меньше, чем мужчинам. Показатель "отражает распределение мужчин в организации в сравнении с женщинами и намного более высокую долю мужчин на высших руководящих постах", отметил он. В британском Citi зарплаты женщин в среднем на 30,1% ниже, а бонусы - на 56,4% меньше, чем у мужчин.

Многие банки также опубликовали исследования, в которых сравнения проводились на международном уровне (у BofAML разница в этом случае сокращается до 1%) или с учетом занимаемых должностей. Они также подчеркнули, что ситуация существенно улучшилась за последние годы, но признали, что еще есть над чем работать.

"Наши показатели далеки от того, чего бы нам хотелось. Предстоит многое сделать", - полагает гендиректор Morgan Stanley International Роберт Руни.

Финдиректор глобального Credit Suisse Дэвид Мэтерс, возглавляющий лондонское подразделение Credit Suisse International, назвал результаты разочаровывающими и также заявил о необходимости продолжать работу.

FT не нашла женщин между CEO в 10 ведущих инвестбанках Лондона.