|Войны будущего: российский генерал рассказал, что задумал Путин
|29.03.2018 09:35
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Глава Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что в среднесрочной перспективе страны будут воевать с помощью лазерных, космических и роботизированных технологий.
Герасимов отметил, что особую роль будет играть противостояние системам связи, разведки и навигации, пишет со ссылкой на .
"Безусловно, каждый военный конфликт имеет свои отличительные черты. Основными особенностями конфликтов будущего станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, в том числе робототехнических", - заявил он.
По его словам, первоочередному уничтожению подвергнутся объекты экономики и система государственного управления противника.
"Кроме традиционных сфер вооруженной борьбы будет активно задействована информационная сфера и космос", - добавил Герасимов.
Напомним, что объявило результаты голосования за названия для новых видов вооружений, которые президент России представил во время послания к Федеральному собранию 1 марта.
Так, военный лазерный комплекс получил название "Пересвет", за это проголосовали более 95 тыс. пользователей сайта минобороны. Варианты "Блик" и "Василиск" набрали 66 тыс. и 71 тыс. голосов соответственно.