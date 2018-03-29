Не стоит зацикливаться на одной-двух темах, пусть и очень раскрученных.

Удивительно, как информационное пространство играет с вниманием зрителей или читателей. Даже в Украине деформация информационного пространства кажется запредельной, а в РФ – все перевернуто с ног на голову. Скорее только, обыгрывается какая-то способность психики человека туннелировать восприятие информации, отсекая как нужное, так и не нужное, а оставляя в поле зрения – привычное, информирует svodka.net.

Вот прямо сейчас основная тема — обсуждение уродов из РФ, которые выдают просто чудовищные монологи по поводу пожара в кемеровском ТРЦ.

Причем, этими дегенаратами являются почти все, начиная от Путина и его Тулеева, до рвущего на себе тельняшку главы сгоревшего семейства, который за неделю до этого – бодро голосовал за Путина, а за пару лет до этого гнул пальцы и вталкивал в сеть свои мысли о том, как РФ всех нагнет, как поставит везде свои флаги, а всех, кто этому будет упрямиться – уничтожит. Но вот уничтожалка пришла к нему и он сделался звездой пабликов, где негодует и беснуется, обзывая Путина самыми последними словами.

Но все это лишь до момента, пока не встанет вопрос о выплате ему нескольких миллионов компенсации за гибель жены, трех детей и гробовое молчание. Что-то подсказывает, что он не сможет не взять этих денег и не заткнуться. Даже продолжающееся избиение сирийцев, где только в день российские ВВС убивают количество взрослых и детей, сравнимое с кемеровской «Зимней вишней», все это уже остается вне зоны внимания.

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Кто-то еще помнит о высылке российских дипломатов, но многие удивятся тому, что даже сегодня некоторые страны объявляли о депортации россиян и даже об отзыве своих послов «для консультаций». А вот про арестованную Гадю уже забыли. Прошло только несколько дней, а заслуженная мастерица художественного голодания уже никому не интересна и всем (кроме тех, кого она может сделать соучастником), плевать на то, голодает она или нет.

В этой связи, предлагаем немного оторваться от «привычного» и оглянуться вокруг, а там – довольно интересно и динамично. Прямо сейчас Штаты и Китай нащупывают новые параметры баланса. Как известно, Китай ведет насыпку искусственных островов в Южно-Китайском море. Формализация островов как части территории Китая может послужить расширению и зоны территориальных вод КНР. В связи с этим, на днях, рядом с одним из этих островов прошел американский ракетный эсминец, а китайцы, в ответ, отправили туда свой, пока единственный авианосец «Ляонин», окруженный сорока кораблями эскорта. Кстати, это – тот самый авианосец, который в виде недостроя продала Китаю Украина. И что характерно, именно этот авианосец, вполне успешно выходит в море, не пугает рыб и морских животных многокилометровой черной «шапкой», а кроме того, с него не ныряют в воду самолеты. А вот с российского Кузнецова – ныряют, да еще и «шапку» там такую дают, что дредноуты Первой Мировой – нервно курят в стороне.

Вся эта армада прошла вдоль побережья Китая и, как бы между прочим, проследовала и Тайванским проливом. Одним переходом из порта приписки Дальань китайцы убили двух зайцев: показали амриканцам, что у них есть что сказать по поводу защиты насыпных островов, а кроме того – продемонстрировали Тайваню, который Китай считает своей территорией, что имеет силы для организации большой десантной операции, в сопровождении авианосца.

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В Тайбэе эту подачу приняли быстро. Там давно привыкли к перманентном у противостоянию с КНР, но именно в этот раз там решили, что наступил критический момент, и они обратились к США с просьбой о закупке самолетов пятого поколения F-35B (VTOL) – с вертикальным взлетом. Штаты вполне могут начать поставку этой техники, что сразу компенсирует ситуацию. Но с другой стороны, Китай ведет прямые переговоры по программе денуклеаризации КНДР и, вроде бы, Си Цзиньпин держит слово, данное Дональду Трампу о том, что он дожмет «бешеного хомяка» на мирное соглашение о ликвидации ЯО.

В любом случае, момент восстановления баланса отношений между КНР и США станет началом активного освоение Китаем «Северных территорий», расположенных за границей РФ. Тогда-то станет понятным тот удивительный факт, что огромное количество военный техники НОАК выкрашено в цвета зимнего камуфляжа.

В общем, не стоит зацикливаться на одной-двух темах, пусть и очень раскрученных. Возможно, правильно привлеченное и зафиксированное внимание отвлекает от чего-то более важного, а нам, как воюющей стране, бдительность нельзя терять ни на минуту. Вот и не теряем.

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