Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что с послом Венгрии в Украине Эрно Кешкенем состоялся разговор относительно его заявлений по Закарпатью. Об этом она заявила в эфире «Радио НВ».

В частности, ее спросили о венгерском после, который позволял себе недипломатичные высказывания.

«С ним была проведена беседа», — сказала Зеркаль. «Предупреждение было передано», — подчеркнула она.

По ее словам, в минувшую пятницу состоялась встреча министра образования Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной Закарпатья, во время которой удалось «снять все озабоченности, которые возникают у венгерской общины» относительно закона об образовании.

«Фактически сейчас на уровне общины и Министерства образования уже есть взаимопонимание относительно того, какие меры удовлетворят общину, как это вероятно реализовать», — отметила заместитель главы МИД. «С моей точки зрения мы смогли выстроить отношения с общиной, что сейчас очень важно, и это не может быть предметом спекуляций на уровне Европейского Союза или НАТО», — считает Зеркаль.

При этом она предположила, что «Венгрия не будет снимать свои претензии» относительно закона об образовании.

«Поскольку я понимаю, то они будут выдвигать свои претензии, и я не ожидаю, что они прекратят провоцировать и все время использовать все возможные рычаги для продолжения спекуляций, но мы исходим из того, что надо быть конструктивными, и пытаемся найти этот конструктив именно с общиной», — добавила замминистра.

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