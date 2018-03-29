



Відома співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка нещодавно змінила імідж і перестала бути білявкою, розповіла шанувальникам про улюблену страву дитинства - сосиски.



На світлині Слава позує у чорному пікантному пеньюарі біля плити. "Коли була школяркою, грошей особливо не було. Сосиски купували рідко і то на бутерброди в школу. Ковбасу тільки у свята. Я виросла, в школу не ходжу, а сосиски люблю досі. Про ковбасу взагалі мовчу. Особливо в омлеті. До речі, омлет виходить дуже смачний якщо взяти яйця курячі та перепелині, зелень, сосиски, ковбасу, цибулю, молоко, морську сіль, сир і смажити на кокосовій олії. У мене своє ПП", - розповіла зірка.



Допис, поширений Babaslavka (@slava_kaminska) 28 Бер 2018 р. о 3:04 PDT

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