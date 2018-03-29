Президент РФ Владимир Путин находится "в отрыве от реального общества", отметил прежний депутат Государственной думы РФ, политэмигрант Илья Пономарев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. Пономарев: Несколько людей из его ближайшего окружения, знаю точно, мобильным не пользуются никогда. Принципиально Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Чем для него были инновации и модернизация? Производство нового танка и самолета и его продажа на Запад. Такой ментальный стереотип с того момента мог только увеличиться. Он же в отрыве от реального общества. С одной стороны, ему все время говорят, что надо этими проклятыми инновациями заниматься. А с другой – я не уверен, что он знает, с какой стороны iPhone включается. Это же вражеская технология!" – отметил он.Пономарев добавил, что не настолько близко знает Путина, чтобы судить, пользуется ли он мобильным телефоном."Но несколько людей из его ближайшего окружения, знаю точно, мобильным не пользуются никогда. Принципиально. Мобильный телефон есть у охраны. Если надо с ним связаться, ты звонишь охраннику, тот приходит к шефу, дает ему трубку, а после беседы мобильный телефон забирает с собой", – подчеркнул экс-депутат Госдумы.Он рассказал о проекте "Автоматизированное рабочее место президента" ("АРМ президента"), который создали примерно в 2007–2008 годах. По словам Пономарева, эту систему установили и для Дмитрия Медведева, который в 2008 году стал президентом, и для тогдашнего премьера Путина."Так вот, как нам известно, Дмитрий Анатольевич тем, что мы сделали, пользовался все время. Конечно, очень увлекательно было за этим смотреть. Мы знали, какие новости прочитал президент, на какой сайт зашел, что его заинтересовало", – отметил Пономарев.Экс-депутат добавил, что Путин эту систему никогда не включал."Он принимает информацию на бумаге. В папочках", – сказал Пономарев.По его словам, Путин очень консервативен по своему складу.В декабре 2005 года на встрече с министром связи Леонидом Рейманом Путин отмечал, что у него вообще нет мобильного телефона.В феврале 2018 года российский президент заявил, что у него нет смартфона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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