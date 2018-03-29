Агрохолдинг "Авангард" в 2017г сократил чистый убыток в 7,5 раза

Чистый убыток агрохолдинга "Авангард", крупнейшего производителя яиц в Украине, по итогам 2017 года сократился в 7,5 раза – до $7,5 млн, сообщил холдинг на Лондонской фондовой бирже в четверг.

Консолидированная выручка "Авангарда" за год уменьшилась на 33% – до $127,9 млн, в том числе выручка от экспорта яиц и яичных продуктов – на 45%, до $36,7 млн.

Несмотря на падение выручки, операционный убыток агрохолдинга сократился в 3,9 раза - до $3,8 млн, EBITDA возросла почти в 7,9 раза – до $11,8 млн.

Агрохолдинг также уточняет, что по итогам октября-декабря 2017 года он получил $13,1 млн чистой прибыли против $17,8 млн чистого убытка за подобный период 2016 года. Его консолидированная выручка сократилась на 45% – до $43,7 млн, тогда как операционная прибыль возросла в 1,77 раза – до $20,8 млн, EBITDA – в 1,08 раза, до $23,6 млн.