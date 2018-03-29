В прошлом месяце курятина дешевле только обходилась жителям Харьковской, Запорожской и Черкасской областей. Об этом сообщает Ассоциация птицеводов Украины, передает

В феврале килограмм тушки куриной в среднем стоил 53,7 грн. Дешевле продукт можно было приобрести в Харьковской области — 50,1 грн за кг, Запорожской и Черкасской области — 50,5 грн и 50,8 грн за кг соответственно.

Для жителей столицы и области килограмм тушки куриной стоил в среднем 53,07 грн и 53,9 грн соответственно.

В то же время самая дорогая стоимость продукта была зафиксирована на Буковине и Одесской области — 57,5 ​​грн и 56,4 грн за килограмм тушки куриной.

Напомним, в Винницкой области функционируют социальные торговые точки “МХП”, где курятину можно приобрести от производителя по себестоимости.

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