Бывший шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в собственном доме в Солсбери. К такому выводу пришли специалисты Скотланд-Ярда.

"По итогам детального экспертно-криминалистического и научного исследования детективы считают, что Скрипаkи впервые контактировали с нервно-паралитическим веществом по адресу своего проживания", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что эксперты обнаружили наибольшую концентрацию ядовитого вещества на входной двери дома. Также ее обнаружили еще в нескольких местах в Солсбери, однако в меньшем количестве.

По данным полиции, работы в доме Скрипаля и ближайших окрестностях продолжатся. На сбор доказательств может потребоваться от нескольких недель до месяцев. В правоохранительных органах заверили, что риск для общественности "остается низким".

Как сообщал svodka.net ранее, уже 24 страны приняли решение о намерении выслать 139 дипломатов Российской Федерации из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля .

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