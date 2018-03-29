Факт консультаций юристов президента США Дональда Трампа с адвокатами его экс-соратников свидетельствует, что их беспокоит, что прежний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и экс-советник Майкл Флинн могут сказать следствию, если им пообещают смягчить приговор, пишет The New York Times. Адвокат Трампа предполагал, что президент может помиловать своих бывших соратников Фото: ЕРА Флинн и Манафорт фигурируют в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, который изучает возможные связи Трампа и его окружения с РФ.Три анонимных источника, причастных к делу, заявили, что Дауд говорил о помиловании с адвокатами Манафорта – Реджиналдом Брауном, и Флинна – Робертом Келнером.Дауд отказался подробнее прокомментировать информацию и отрицает, что поднимал этот вопрос.NYT пишет, что факт консультаций юристов Трампа с адвокатами его экс-соратников свидетельствует, что их беспокоит, что Манафорт и Флинн могут сказать следствию, если им пообещают смягчить приговор в обмен на дополнительные сведения.Газета не исключает, что это также могут квалифицировать как препятствование следствию.30 октября 2017 года Манафорта и его заместителя Рика Гейтса обвинили в сговоре против США. Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине. Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.В декабре суд разрешил Манафорту переехать во Флориду и обязал носить электронный браслет. Если Манафорта признают виновным по всем обвинениям, ему грозят 305 лет тюремного заключения.13 февраля 2017 года, спустя 24 дня после назначения, Флинн подал в отставку с поста советника президента. Причиной его ухода в Белом доме назвали "утрату доверия" со стороны президента. 30 ноября Мюллер выдвинул против Флинна обвинения по двум эпизодам дезинформирования ФБР относительно контактов с российским послом в Штатах Сергеем Кисляком.1 декабря Флинн признал себя виновным и объявил, что идет на сделку со следствием. Экс-советник утверждает, что вступил в контакт с Кисляком по указанию штаба Трампа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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