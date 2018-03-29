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Трамп может помиловать Манафорта и Флинна - СМИ
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29.03.2018 09:55
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Факт консультаций юристов президента США Дональда Трампа с
адвокатами его экс-соратников свидетельствует, что их беспокоит,
что прежний глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт и
экс-советник Майкл Флинн могут сказать следствию, если им пообещают
смягчить приговор, пишет The New York Times. Адвокат Трампа
предполагал, что президент может помиловать своих бывших соратников
Фото: ЕРА Флинн и Манафорт фигурируют в расследовании спецпрокурора
Роберта Мюллера, который изучает возможные связи Трампа и его
окружения с РФ.Три анонимных источника, причастных к делу, заявили,
что Дауд говорил о помиловании с адвокатами Манафорта –
Реджиналдом Брауном, и Флинна – Робертом Келнером.Дауд
отказался подробнее прокомментировать информацию и отрицает, что
поднимал этот вопрос.NYT пишет, что факт консультаций юристов
Трампа с адвокатами его экс-соратников свидетельствует, что их
беспокоит, что Манафорт и Флинн могут сказать следствию, если им
пообещают смягчить приговор в обмен на дополнительные
сведения.Газета не исключает, что это также могут квалифицировать
как препятствование следствию.30 октября 2017 года Манафорта и
его заместителя Рика Гейтса обвинили в сговоре против США.
Им выдвинули обвинения по 12 пунктам и отправили под
домашний арест. По данным следствия, Манафорт и Гейтс сгенерировали
десятки миллионов долларов дохода в результате их работы в Украине.
Первый отмыл более $18 млн, а второй – более $3 млн.В декабре
суд разрешил Манафорту переехать во Флориду и обязал
носить электронный браслет. Если Манафорта признают виновным
по всем обвинениям, ему грозят 305 лет тюремного заключения.13
февраля 2017 года, спустя 24 дня после назначения, Флинн подал
в отставку с поста советника президента. Причиной его ухода в
Белом доме назвали "утрату доверия" со стороны
президента. 30 ноября Мюллер выдвинул против Флинна
обвинения по двум эпизодам дезинформирования ФБР относительно
контактов с российским послом в Штатах Сергеем Кисляком.1
декабря Флинн признал себя виновным и объявил, что идет
на сделку со следствием. Экс-советник утверждает, что вступил
в контакт с Кисляком по указанию штаба Трампа.
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