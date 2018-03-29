В городе Летчуэрт Великобритании ноутбук, который оставили на ночь заряжаться на рабочем столе, воспламенился и стал причиной пожара, хватившего весь первый этаж здания, передает New York Post .

По словам экспертов, большая часть подобных устройств работают на литий-ионных аккумуляторах, у которых сохраняется возможность к воспламенению и взрыву, следовательно последствия этого случая могли быть непредсказуемыми.

Владелец компании по производству пластмасс Стив Паффет, который днем работал за сгоревшим ноутбуком, рассказал местным журналистам, что подобный взрыв в рабочее время мог бы не только изувечить лицо, а и убить.

Посреди ночи мужчина проснулся из-за сигнала тревоги, который прозвучал из-за пожара. Сперва Стив позвонил в спасательную службу, а после побежал к офису для того, чтобы погасить огонь. В момент, когда прибыли сотрудники экстренных служб, первый этаж здания уже полностью сгорел.

Паффет отметил, что за нанесенный убыток страховая компания выплатила ему небольшой платеж.

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