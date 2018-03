Компания Wintershall обнаружила запасы газа в размере от 7 до 19 млрд кубометров в районе месторождения Aasta Hansteen в северной части Норвежского моря.

По результатам бурения обнаружены запасы газа и газового конденсата, которые, по предварительной оценке, могут составить от 7 до 19 млрд кубометров газа и от 1 до 3 млн кубометров газового конденсата.

Владельцы лицензий оценят открытие вместе с другими потенциальными участками в этой области и примут решение о дальнейшей разработке.

Справка. Месторождение Aasta Hansteen одно из крупнейших в Норвежском море. Оператором является Statoil Petroleum ASA с долей 51%, другими партнерами являются Wintershall Norge AS (24%) OMV Norge AS (15%) и ConocoPhillips Skandinavia AS (10%).

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира