Астролог Павел Глоба заявил о том, что президент Дональд Трамп может умереть в текущем году. По словам Глобы, на Трампа будет совершено покушение, пишет со ссылкой на .

Астролог утверждает, что президент погибнет от рук наемного убийцы. При этом наймет киллера женщина. Вероятнее только, покушения Трамп не переживет. Не исключено также, что причиной смерти президента станет несчастный случай или добрый приступ.

По мнению Глобы, все дело в том, что Сатурн оказался в знаке Скорпиона. Именно при таком расположении звезд были убиты президенты Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Мак-Кинли и Джон Кеннеди.

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