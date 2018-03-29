На Донбассе от пули снайпера боевиков погиб молодой украинский доброволец. Об этом сообщает фонд помощи армии "Вернись живым" в Facebook, передает

"На передовой погиб воин ​​ДУК ПС Андрей с позывным "Дилли". Теперь парню навсегда останется только 19 лет. Жизнь "Дилли" 27 марта унесла пуля вражеского снайпера. Андрей был родом из Конотопа, в городе объявили дни траура", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 54 обстрелы опорных пунктов Вооруженных сил Украины.

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