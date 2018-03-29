На этой неделе пришел момент, когда "мир решил сказать: "Хватит" утомляющему шквалу русской лжи и потоку путаниц", заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, комментируя реакцию мирового сообщества на отравление экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Джонсон: Это похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены, кто виноват, и единственный вопрос заключается в том, признается ли он сам или его поймают Фото: ЕРА По его мнению, эти высылки российских дипломатов произошли тогда, когда "годы досаждения и провокаций довели коллективное терпение до предела, и когда во всем мире – на трех континентах – страны почувствовали готовность сказать: "Хватит значит хватит".Джонсон подчеркнул, что после аннексии Крыма, вторжения на Донбасс, крушения MH17, кибератак, попытки осуществить государственный переворот в Черногории, умалчивания атак с использованием химоружия в Сирии, вмешательства в выборы президента США "в мире стало слишком много стран, которые почувствовали на себе разрушительное и злостное поведение российского государства".Министр добавил, что на этой неделе пришел момент, когда "мир решил сказать: "Хватит" утомляющему шквалу русской лжи и потоку путаниц"."Это похоже на начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все уверены, кто виноват, и единственный вопрос заключается в том, признается ли он сам или его поймают", – отметил Джонсон.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.По подсчетам телеканала CNN на 28 марта, российских дипломатов выслали еще 27 стран, в том числе Украина.НАТО также отзывает аккредитацию семи российских представителей при Альянсе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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