Каждая женщина уделяет большое количество внимания своей внешности и своему здоровью

Проект Barb.ua является агрегатором объявлений обо всех салонах красоты и индивидуальных мастерах крупнейших городов Украины, включая Киев, Одессу, Харьков, Днепр, Львов и многие другие регионы. На данном портале можно легко и быстро найти все студии и всех мастеров, предлагающих ту или иную услугу. В данном материала мы расскажем о том, как выбрать подходящий салон красоты с помощью Barb.ua.

Выбор процедуры

При попадании на главную страницу сайта, вам будет предложен список всех услуг, разбитых на категории. Предварительно также следует указать город, в котором вы находитесь. Портал определяет местоположение пользователя автоматически, однако стоит проверить правильность работы алгоритма.

Портал предлагает следующие категории для поиска:

Уход за лицом;

Визаж и макияж;

Парикмахерские услуги;

Ногтевой сервис;

Омоложение;

Уход за телом;

Удаление волос;

Тату и пирсинг.

Каждая категория включает в себя более десятка различных услуг. Выбрав, к примеру, услугу «Массаж тела» в категории «Уход за телом», мы увидим рядом с названием услуги количество организаций и мастеров, выполняющих данную процедуру. Для города Киева число салонов, предлагающих массаж тела, составило 894.

Информация о процедуре

После того, как вы выберите нужную процедуру, вы попадете на страницу, посвященную данной услуге. Там вы можете изучить всю информацию о ней. На странице о массаже тела указано описание самой процедуры и виды массажа. Обязательно указывается стоимость услуги. А именно, дается информация о минимальной стоимости в городе (у индивидуальных начинающих мастеров), средней стоимости (опытный массажист) и стоимости выполнения процедуры в салонах.

На этой же странице указывается распределение мастеров и салонов по районам города, благодаря чему вы можете выбрать те, что находятся ближе только к вам, если расстояние является для вас важным фактором.

Ниже описания находится непосредственный список салонов и мастеров, который можно разбирать по рейтингу, по ценам и по дате объявления. Рейтинг салонов и мастеров устанавливают их посетители, благодаря чему вы можете выбрать те, что пользуются наибольшим доверием у реальных клиентов.

В списке исполнителя также указывается описание услуги (более конкретное, с учетом специфики того или иного салона/мастера), ее стоимость, адрес, номер телефона и график работы.

Отзывы о мастере/салоне

Выбрав подходящего исполнителя в списке, мы переходим на страницу, целиком и полностью посвященную его работе. Здесь вы можете найти более подробную информацию о деятельности салона/мастера, включая полный перечень услуг с указанием стоимости, ссылку на веб-сайт и другие контактные данные, информацию о используемом оборудовании, сырье, косметике, маслах и т.д. На странице указываются фотографии с салона/рабочего места. С помощью них вы можете составить мнение об исполнителе.

Также исполнитель имеет право разместить видео, демонстрирующие его работу. Кроме того, на данной странице публикуются отзывы об исполнителе от реальных клиентов. Их изучение позволяет более полно оценить работу мастера/салона. Здесь же размещается его рейтинг. Каждый посетитель страницы может поставить свою оценку исполнителю. Для привлечения посетителей, исполнитель имеет возможность опубликовать свое портфолио.

Выбор исполнителя

Изучив всю представленную информацию, вы можете сделать выводы о работе того или иного исполнителя. Изучив несколько предложений, которые предварительно заинтересовали вас, вы получаете возможность выбрать тот салон или того мастера, который наиболее полно удовлетворяет ваши запросы и требования.

После того, как вы определились с исполнителем, вы можете с помощью Barb.ua записаться на процедуру. Для этого следует воспользоваться контактными данными, которые размещаются в объявлениях (интернет-сайты, телефонные номер и т.д.).