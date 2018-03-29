Как минимум 68 человек погибли в результате бунта и пожара в тюрьме в городе Валенсия (штат Карабобо) в Венесуэле.

Пожар начался после того, как заключенные подожгли матрасы в попытке устроить побег. У здания тюрьмы собрались родственники арестантов, полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать их, пишет .

По словам генерального прокурора Тарека Сааба, местные власти начали немедленное расследование происшествия.

Представитель властей Джезус Сантандер сообщил, что во время пожара был убит один полицейский.

По данным газеты , между жертв 66 мужчин и две женщины.

Правозащитники из ассоциации «» («Окно в свободу». — Ред.) обвинили в произошедшем министра юстиции Венесуэлы Марию Ирис Варелу.

«В камерах на 40 человек находились более 100 заключенных в нездоровых условиях». — сказал правозащитник Нието Пальма.

Родственники заключенных говорят, что большинство жертв погибли из-за отравления угарным газом. Также сообщается, что в пожаре скончалось несколько женщин и детей, которые навещали арестантов в тюрьме. Официально это информация не подтверждена.

«Они (власти. — Ред.) ничего нам не говорят, я прошу, чтобы силы правопорядка не относились к ним (заключенным. — Ред.), как к собакам, чтобы они не применяли против них газ и не стреляли», — сказала мать 19-летнего заключенного Йормана Салазара Лисетта Мендоса.

«Его держат за ограбление, но это не значит, что они могут забрать его жизнь, как будто он собака», — добавила женщина.

«Тюрьмы Венесуэлы переполнены, причем насилие и смертельные беспорядки в них являются распространенными. Страна изо всех сил пытается разместить своих заключенных в условиях продолжающегося экономического кризиса, что привело к тому, что осужденные удерживались на временных объектах, таких как в Валенсии», — объяснили журналисты.

Глава «Una Ventana a la Libertad» отметил, что некоторые полицейские объекты в стране переполнены в пять раз больше своих возможностей.

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