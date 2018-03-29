В Сирии из Восточной Гуты эвакуировали более 25 тысяч мирных жителей и бойцов оппозиционных формирований, сообщает Anadolu.

По данным источника, общее число эвакуированных из Восточной Гуты превысило 25 тысяч человек.

Стоит отметить, что седьмой конвой уже достиг провинции Хама. Эта колонна состоит из 55 автобусов и 4 машин скорой помощи, которые вывозят более 3 тысяч человек.

Кроме этого, гуманитарная колонна направляется в окрестности провинции Идлиб и на запад Алеппо, которые подконтрольны повстанцам. Однако, из-за переполненности лагерей беженцев в указанных районах, люди вынуждены укрываться в школах и мечетях.

Как сообщал svodka.net ранее, Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш призвал немедленно объявить в Сирии перемирие сроком на один месяц.

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