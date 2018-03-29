В Киево-Святошинском районе группа рейдеров ворвалась в частный дом, откуда незаконно пыталась выселить семью владельцев дома. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины Киевской области, передает

По словам правоохранителей, по спецлинии 102 поступило сообщение от жительницы Киево-Святошинского района о том, что группа людей разбила окно в ее частном доме и таким образом, когда женщины не было дома, проникла внутрь. В доме находилась ее 11-летняя дочь. Девочку, которая имеет заболевания сердца, злоумышленники силой выбросили из дома на улицу вместе с вещами. Ребенка с места происшествия забрала скорая помощь.

Работники Киево-Святошинского отдела полиции оперативно отреагировали на сообщение и быстро прибыли на место происшествия. Установлено, что мужчины действовали цинично и дерзко - по подготовленному заранее плану и без законных оснований, ведь по данному частного дома до сих пор продолжаются судебные споры.

Они имели при себе документы представителей частной охранной фирмы.

Рейдеров задержали на основании ст. 208 УПК Украины. Объявлен подозрение в совершении уголовного преступления по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Напомним, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу рейдеров, которые незаконно отчуждали земельные участки и помещения коммунальной собственности.

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