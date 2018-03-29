Оно имеет целью выяснить, сколько на территории Объединенного королевства «грязных денег» из России.

Как информирует BBC, во время первых слушаний депутаты выясняли у экспертов, сколько в Великобритании может быть денег из России, как они связаны с Путиным и почему правительство неэффективно борется с ними.

Британские депутаты пригласили исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией Владимире Ашуркова, который получил в Великобритании политическое убежище из-за преследования в России.

Он занимается организацией так называемых «Клептократия-туров» – экскурсий в особняки российских богачей в Лондоне.

По его словам, «торможение» подобных расследований обусловлено тем, что правоохранителей отпугивает сложность доказывания преступного происхождения денег и перспектива судиться с лучшими адвокатами, услуги которых могут позволить себе иностранные миллиардеры.

О старте расследования комитет иностранных дел Палаты общин сообщил 26 марта, в разгар международного конфликта вокруг отравлении в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира