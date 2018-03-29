Ирландский лоукостер Ryanair хотел зайти в Украину еще в 2012 году, однако было много спекуляций.

Ирландский лоукостер Ryanair в течение шести лет не мог зайти в Украину, так как было много спекуляций, информирует svodka.net.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире 5 канала.

«В Украине украли шесть лет дешевых авиаперевозок в угоду одному или нескольким лицам», — отметил он.

По словам Омеляна, ирландский лоукостер Ryanair хотел зайти в Украину еще в 2012 году, однако было много спекуляций.

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Напомним, Ryanair для Украины закупит новые Boeing. Об этом во время пресс-конференции касательно захода авиакомпании Ryanair в Украину рассказал исполнительный директор авиакомпании Майкл О’Лири. Украина будет иметь новейшие и самые широкие суда, кстати, у них будет больше места для ног», — отметил он.

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