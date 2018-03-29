Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль уверена, что даже после конструктивного диалога Минобразования Украины с венгерской общиной Закарпатья по поводу закона "Об образовании" Венгрия не снимет свои претензии к Украине. Зеркаль: Сейчас на уровне общин и Минобразования уже есть понимание, какие меры могут удовлетворить общину, как это можно реализовать Фото: EPA Дипломат рассказала, что 23 марта прошла встреча министра образования и науки Украины Лилии Гриневич с венгерской общиной Закарпатья."И они на своем уровне сняли все обеспокоенности, которые возникали у венгерской общины. Фактически сейчас на уровне общин и Минобразования уже есть понимание, какие меры могут удовлетворить общину, как это можно реализовать. Община в Закарпатье уже сейчас не является таким "раздражителем", который можно использовать... Конечно, Венгрия может использовать что угодно. Но с моей точки зрения, мы смогли выстроить отношения с общиной, что сейчас очень важно. И это уже не может быть предметом спекуляций на уровне ЕС или НАТО", – сказала Зеркаль.Вместе с тем она уверена, что Венгрия не будет снимать свои претензии."Я не ожидаю, что они прекратят провоцировать и все время использовать эти рычаги для продолжения спекуляций. Но мы исходим из того, что надо быть конструктивными, и пытаемся найти этот конструктив именно с общиной", – заявила замминистра.После принятия 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом украинского закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении, Венгрия и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.Инициативу направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не стала настаивать на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств.В Евросоюзе заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии.14 февраля 2018 года Кабмин направил в Верховную Раду законопроект, в котором предложил продлить переходный период внедрения языковой статьи закона "Об образовании".16 февраля Сийярто настоял, что Украина должна приостановить действие документа и начать переговоры с закарпатскими венграми.Гриневич считает, что Венгрия политизирует ситуацию вокруг языковой статьи украинского закона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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