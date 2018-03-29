Белорусский оппозиционный ресурс «Беларуская Праўда», базирующийся в Польше, опубликовал материал «Поставки российского оружия в Азербайджан вызывают недовольство в Баку и негодование в Армении».

На статью обратил внимание военный блог bmpd. Отмечается, что, несмотря на идущие время от времени российские поставки оружия в Азербайджан, по информации источников издания в беларуских военно-промышленных кругах, Баку очень недоволен состоянием и качеством военно-технического сотрудничества с Москвой и пытается найти альтернативу этому сотрудничеству.

Так, в конце прошлого года, во время закрытого заседания российско-азербайджанской комиссии по военно-техническому сотрудничеству Баку поднял вопрос и уделил особое внимание выполнению Россией своих обязательств по поставкам военной техники в Азербайджан в рамках выполненных и действующих контрактов.

Во время проведения комиссии Баку высказал множество претензий к развитию и состоянию российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества. Во-первых, были высказано недовольство к выполнению условий контрактов на поставку Т-90С, БМП-3, БТР-82, САУ «Мста-С», РСЗО «Смерч», ЗРК «Тор-М2» и других российских вооружений.

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При этом, основные претензии заключались в несоответствии поставленной техники определенным в контрактах перечням технической комплектации, отсутствии технической документации, выходу из строя некоторых образцов вооружений из-за явного заводского брака, а также в отсутствии комплектующих для проведения текущего ремонта.

Во-вторых, азербайджанская сторона отметила, что ракеты для РСЗО «Смерч» не взрываются при стрельбе, боеприпасы к пулеметам БТР-82А вообще не долетают к цели, а на вертолетах Ми-35 постоянно фиксируются поломки термопар, которые не дают возможности запустить двигатель. А также происходят сбои в работе бортовой аппаратуры, не работают надлежащим образом системы автоматического огня и стрельбы ракетами «Атака-М» и «Штурм-В».

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