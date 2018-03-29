|Подарок от Вселенной: Девушка выиграла на совершеннолетие миллион долларов
|29.03.2018 10:22
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В Канаде девушка по имени Шарли Лагаде решила сыграть в лотерею на свое совершеннолетие и выиграла миллион долларов, сообщает ABC Online.
По полученным данным, девушка приобрела лотерейный билет и бутылку шампанского, чтобы отметить свое совершеннолетие. Когда канадка стерла на лотерейном билете стирающийся слой, то увидела нашла выигрышный результат. Ей предложили два варианта - забрать всю сумму сразу или же получать до конца жизни по тысяче канадских долларов еженедельно.
Стоит отметить, что девушка выбрала второй вариант, ведь в этом случае сумма не будет облагаться налогом.
"Я хочу выучиться на фотографа. Моя мечта - снимать для журнала о путешествиях", - рассказала счастливица.
Как сообщал svodka.net, житель американского штата Пенсильвания выиграл 457 млн долларов в лотерею Powerball.
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