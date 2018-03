Back in the USSR: на пути в Европу украинцев подстерегает опасность (фото, видео) По теме: Недавно специалисты Центра Разумкова обнародовали шокирующую статистику, согласно которой не менее 30% украинцев до сих пор испытывают ностальгию по советским временам, 14% из них – люди до 29 лет, пишет со ссылкой на . Откуда такие настроения в стране, которая держит несмотря на все сложности европейский курс, внедрила декоммунизацию, избавляется от постаментов Ленину и искореняет прошлое даже в лексиконе? Теоретически, у них очень много общего, то есть скуку можно вполне логично объяснить – неуверенность в будущем. Для большинства тех, кому до сих пор хочется обратно в СССР, существенное значение имеют элементарные правила: было не слишком хорошо, но стабильно. "Богатые люди с высоким уровнем образования меньше скучают по СССР. Зато скорбят те, кто больше только потерял. Это прежде только желание вернуться туда, "где было хорошо". Вообще жажда вернуться в "золотые времена" – общемировая тенденция", - прокомментировал историк и учитель УКУ Ярослав Грицак. Зависят такие настроения и от возрастной категории и уровня образования, то есть чем человек старше, тем больше ему жаль, что Союз распался. Львиную долю между них составляют женщины - 38%, а мужчины – 31% (последние, по данным социологов, живут на 10 лет меньше). Нравилось людям и то, что могли не беспокоиться о бесплатном образовании и обладали высоким уровнем социальных гарантий. О нехватке продуктов и дефиците элементарных бытовых вещей почему-то предпочитают не вспоминать. Не последнюю роль играет и отсутствие военных конфликтов. То есть факторы довольно субъективны и противоречивы, но ожидаемые, особенно для жителей поселков и небольших городов, у которых перспектив практически нет. Разве что убегать в мегаполисы. Если восемь лет назад по принципу "Back in the USSR" жили 45% украинцев, то в 2017-м - 30%. По информации данными 2016 года, ностальгирует 14% молодежи 18-29 лет и 25% тех, кому от 30 до 39 лет – то есть динамика все же более-менее положительная. Молодое поколение пока не видит модели, по которой могут строить завтрашний день – тяжело поступить в университет, хочется уехать за границу, чтобы заработать на жилье, потому что родители-пенсионеры даже если бы хотели чем-то помочь, просто не могут. Конечно, советское прошлое – часть нашей истории, из нее страниц не вырвешь. Но его нужно изучать, сравнивать с сегодняшним днем вместо того, чтобы застрять во вчерашнем. Смотрите: недостаток в СССР, 20 товаров которых было не достать











