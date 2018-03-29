В Петербурге горит старейший Дом Ленинградской торговли, пожару уже присвоили повышенный номер сложности. Об этом сообщают "Невские новости", передает. "В центре Петербурга работают десятки сотрудников ближайших пожарных частей. На Большой конюшенной улице утром 29 марта загорелся старейший магазин Ленинграда", - говорится в сообщении. Известно, что пожар начался на втором этаже здания, сотрудникам пришлось организовывать эвакуацию людей и персонала. Пожару присвоили повышенный номер сложности из-за угрозы распространения огня. На данный момент очаг пожара потушен, пожарные продолжают работать внутри здания. Напомним, 25 марта, В России (Кемерово) произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня". По официальной информации РФ трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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