Британия быстро вылетает из высшей лиги мировой политики на задворки

Александр Халдей

То, что Британия применяет против России меры исключительно на уровне дипломатических акций, указывает на отсутствие возможностей правительства Терезы Мэй всерьёз воевать с Россией чем-то более серьёзным, чем блеф.

Давайте посмотрим, что, по сути, произошло. Братания выслала 23 российских дипломата и принудила 16 европейских стран, входящих в НАТО или в другой форме находящихся под влиянием США, в качестве жеста солидарности так же выслать разное количество российских дипломатов. Причём чем серьёзнее была страна, тем меньше дипломатов она выслала. Германия выслала вообще только 4 дипломата – это тот минимум, который она могла продемонстрировать Англии. И даже за это несчастная Меркель подверглась жесточайшей обструкции оппозиции.

Незначительные страны выслали больше, но они не являются суверенными государствами и не могут сами решать свои международные проблемы. Страны СНГ оказались в очень сложном положении и стараются сейчас быть как можно более незаметными, чтобы не попасть между российским молотом и британской наковальней – у всех эсэенгешных элит в Британии тоже масса домов, счетов и прочего не на зарплату купленного барахла, которым они очень дорожат. И это кроме простого страха перед британскими разведками у себя дома. Поссориться с Россией сейчас они тоже никак не хотят. Поэтому они молчат и молятся, чтобы поскорее всё закончилось и про них на время забыли.

Британия подаёт своё решение по высылке дипломатов как якобы очень сильно ударяющее по разведдеятельности России в Британии. И предлагает всем считать это удовлетворительным актом наказания России.

Но на самом деле это блеф. Количество дипмиссий не сокращено нигде. В ближайшее время на место высланных дипломатов во всех странах приедут другие и всё восстановится.

Что касается аргумента удара по российской разведке, которая, якобы, на долгие годы окажется слепой и глухой, то все понимают, что это не так. Легальные разведчики, работавшие в качестве дипломатов, не от себя работали. Они работали от своего Центра. Там хранятся все досье и все данные об агентуре, а так же все способы её задействования. Просто сменятся кураторы на месте, но сами агенты никуда не денутся. К ним просто скоро придут другие люди и передадут привет от старых друзей. И всё не только продолжится, но даже и не остановится.

Вся агентура просто будет передана сменщикам, которые скоро приедут на их место. И кто это будет, местная контрразведка узнает нескоро. Некоторые каналы будут временно законсервированы, но включатся дублирующие и без информации Россия не останется. В любой разведке всегда масса страховочных сценариев на все подобные случаи. Все об этом знают и потому Британия в закрытых кругах высшей политической тусовки выглядит жалкой и ослабленной. И она это прекрасно понимает, что только добавляет ей злости. То, что она, тем не менее, это делает, лучше только иллюстрирует её фактическую слабость и беспомощность.

Ни в сфере экономики, ни в военной сфере Британия ничем России навредить не в состоянии. И следовательно ей остаётся лишь разыгрывать спектакли для непосвящённой публики с демонстрацией мнимого единства. На самом деле все страны Европы Британию проклинают, и первая такая страна – Германия. Немцы далеко не дураки и прекрасно понимают, зачем Британия разыгрывает всю эту комедию. Британия стремится не дать Германии в очередной раз стать мощной конкурирующей континентальной державой – прежде только благодаря сырьевому импорту из России. Но тут у Британии руки коротки. Потому и остаётся вести себя как цыганка на базаре, которую поймали за руку на мошенничестве.

Все разведки очень избегают высылать раскрытых и установленных разведчиков врага. Тому есть ряд причин.

1. Раскрытые, или «легальные» разведчики работают, так или иначе, под контролем местной контрразведки. Через них снабжают противника дезинформацией, определяют сферы интересов вражеской разведки. Порой вербуют двойников – именно через двойных агентов удаются самые глубокие проникновения в аппарат разведки противника и получение наиболее важной информации из его святая святых. Их было очень непросто вычислить и теперь с их высылкой вся сделанная работа получается напрасной. Пришлют новых, и пока там снова определишь, кто шпион, а кто дипломат, уйдут время и ценные сведения. Всё придётся начинать сначала. То есть обрываются все каналы обратной связи, без чего управление невозможно.

2. У всех разведок мира есть неписанный кодекс, который они свято чтут и соблюдают, как бы враждебно они друг к другу ни относились. В этот кодекс входят такие вещи, как

2.1. Избегать войны разведок – не убивать выявленных агентов противника. Война разведок – самое нежелательное состояние для них. Наступает взаимный полный паралич работы. Войну разведок даже во время настоящей войны не всегда применяют.

2.2. Не наглеть в работе с местной контрразведкой. Ей тоже надо давать работать. То есть, прежде только, нельзя всегда отрываться от наружи, если ты знаешь, что местная контрразведка тебя вычислила и ведёт. Грамотный отрыв – это не только всегда самораскрытие. Это ещё и вызов, который непременно будет принят. Помните жалобы американского дипломата времён уходящего Обамы, что в его охраняемой московской квартире в его отсутствие не только кто-то всё перевернул вверх дном, но и помочился на ковёр в гостиной? А другому просто набили лицо перед входом в посольство какие-то хулиганы, которых найти так и не удалось?

Потому неустановленным разведчикам под крышей дипломата наступать на мозоли контрразведке вообще не рекомендуется. И прежде только не надо нахально отрываться от наблюдения. Но бывает, что очень надо. Тогда это сделают, но часто это делать нельзя – топтунов просто накажут свои, и они отомстят от души. Если их всё время выставлять дураками, они с такой силой навалятся на разведчика, что никакой возможности работы не будет. Поэтому все дают друг другу возможность делать своё дело – разумеется, в рамках допустимого. Разведчики всех стран отрываются только в исключительных случаях. Контрразведка тотально обкладывает объекты наблюдения тоже только как ответ на их дерзость и непонятливость. Так спецслужбы и работают. И если правительство высылает уже раскрытых агентов противника, то спокойная жизнь контрразведки на несколько лет накрывается медным тазом – и при этом в образующиеся щели утекает секретная информация.

Так что на самом деле британцы не обрезали России разведвозможности, а усилили их – теперь будут созданы новые условия и на некоторое время наши получат возможность спокойно работать. А в новые щели, не идентифицированные контрразведкой, хлынет поток неперехваченной информации. И источники её установить долго не удастся.

Но если англичане сделали себе обрезание на 23 российских агента, реально работавших на СВР и ГРУ, то немцы обошлись 4-мя, и я уверен – реально серьёзных наших агентов они не трогали. Потому что через них нам идёт нужная для немцев информация. В том числе и о реальных намерениях Германии в условиях давления на неё США и Британии. И немцы в ответ на это давление немедленно подписали согласие на начало строительства Северного потока 2. Тем самым показав англичанам, что всерьёз манипулировать собой они не позволят.

Однако надо сказать, что ситуация уравновешивается необходимостью и российскому ФСБ выслать кого-то в ответ. И тут я сомневаюсь, что наши вышлют реально полезных для России британских разведчиков – они же не собираются делать вслед за англичанами те же глупости. Кого надо для ФСБ, тех оставят. Российский МИД вышлет только тех, чья высылка не очень повредит российским контрразведывательным планам. Те, кто нам интересен, продолжат работу, и это лишний раз заставит англичан задуматься – а почему их русские оставили? Используют для качания дезы или не раскрыли? Вот и пусть поломают голову – чем больше для них будет непонятного, тем вольготнее мы будем себя чувствовать. То есть даже тут игры разведок продолжат осуществляться с максимальным накалом.

Однако всё это ничего уникального собой не представляет. Так было почти всегда. Очередной скандал, когда дипломаты оказываются жертвами. Это никак не скажется на возможностях России, но это очень хорошо показывает тающие возможности США и Англии.

И ответ мирового сообщества не заставил себя ждать. Мы уже отметили реакцию Германии – она немедленно подписала согласие на СП-2. Австрия вообще отказалась кого-то высылать до получения нормальных доказательств. Лихтенштейн и Кипр с Грецией не стали говорить о высылке. А вот ко всему этому ещё и Китай выступил с возмущённым заявлением о недопустимости подобных провокаций и бездоказательных манипуляций другими странами. Вы чувствуете, чем пахнет в воздухе?

Тут важно даже не то, что сказал Китай, а важно как сказал (откровенно возмущённо, а не дипломатично и обтекаемо), кто сказал (самая динамичная экономика мира) и когда, то есть в результате чего сказал (после заявлений империи, всё ещё уверенной в своём превосходстве над всеми другими). Реакция именно Китая показывает, что баланс сил быстро утекает от англосаксонской мировой элиты, прежде только, потому, что ПРОЦЕСС ЭТОГО УТЕКАНИЯ ЗАПУСТИЛ ПУТИН.

Потому они готовы забыть все нормы дипломатии и буквально вцепиться ему в лицо старыми ногтями Терезы Мэй. И чем больше они будут визжать на весь мир с применением таких дешёвых разводок, тем быстрее кончится эра их глобального господства. Но самое главное, что все поняли: с этого самоубийственного пути англо-американское общество свернуть уже не в состоянии. Дальше для них будет только хуже. XXI век имеет все шансы стать последним веком безраздельного господства британо-американского истеблишмента над остальным миром.