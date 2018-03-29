«Мне кажется, страна должна наконец-то принять волевое и непопулярное кадровое решение и отправить сурка Тимку, предсказавшего раннюю весну, в отставку)», — пишет Кристина Бердинских.

На момент написания новости пост собрал почти 90 лайков.

Ее предложение пользователи сразу начали активно комментировать.

«Запекти?» — предложит один из пользователей, но ему возразили, что пусть лучше «живет счастливо на пенсии».

Другой пользователь отметил, что к сожаленью, Тимке пока не нашли альтернативы.

«Так может он хороший «хазяйственик»)? А кто придет на его место? Понимаете — альтернативы нет. А уволите — пойдет в криминал. Оно вам надо? Пусть сидит и дальше пичкает щеки бюджетным кормом», — пишет Николай Росс.

Как отмечает Иван Примаченко, Тимка уже на больничном и за пределами страны.

Также в сети появился смешной мем по поводу дальнейшей судьбы Тимки.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что 29 марта ночью ожидается 0-5 мороза, на севере и северо-востоке кое-где до -6… -12 градусов, а в южной части Украины до 0-3 тепла.

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