За прошлую неделю госпитализированы 3,3% от общего количества заболевших гриппом и ОРВИ. Больше только госпитализировано детей в возрасте до четырех лет.

В Украине на прошлой неделе был зафиксирован случай смерти годовалого ребенка в Одесской области от гриппа A (H1N1), известного также как «свиной» грипп. Об этом говорится в информационном бюллетене Грипп и ОРВИ в Украине за 12 неделю 2018 года (19-25 марта, дата выпуска 27 марта), информирует svodka.net.

В целом эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине не превышен, однако в отдельных областях – Житомирская, Черновицкая и Закарпатская – наблюдается превышение недельного эпидемического порога на 4,7%, 8% и 1,1% соответственно.

За отчетную неделю госпитализированы 3,3% от общего количества заболевших. Больше только госпитализировано детей в возрасте до 4 лет, меньше только лиц старше 65 лет.

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