Украинская певица Анна Седокова показала подросшего сына Гектора. Седокова: Наступила ночь, проснулась мафия Фото: annasedokova / Instagram Ролик она разместила в Instagram."Наступила ночь, проснулась мафия", – написала она.Седокова сообщила, что уходит на день рождения к подруге и пока не берет с собой сына. Наступила ночь, проснулась мафия * Мама из аут тунайт, потому что у @ * agentgirl * is birthday today * Пока Гектора с собой не беру, но, знай, детка, он вырастет на твоём Инстаграм * * Лав ю и до встречи! Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 25 Мар 2018 в 12:08 PDT 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. У нее также есть две дочери: Алина и Моника.Алина – дочь певицы от первого брака с белорусским футболистом, экс-капитаном киевского "Динамо" Валентином Белькевичем – родилась 8 декабря 2004 года.Дочь Монику Седокова родила от бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года.Певица рассказала о своей третьей беременности в начале февраля, а позже призналась, что ждет мальчика. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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